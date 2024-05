Tag der offenen Tür lockt viele Besucher Gefährt der Flughafen-Feuerwehr ist Hingucker in Kleinenbroich

Ein Interesse der jungen Generation war an diesem Tag deutlich zu vernehmen. Sie kreischten immer wieder vor Begeisterung – auf der Hüpfburg, dem kleinen Karussell oder bei Löschübungen mit dem Wasserschlauch. Auch die Führungen, die alle 30 Minuten angeboten wurden, lockten viele Menschen an, unter anderem junge Familien. Während draußen Florian Conrads die Moderation übernahm, wo die Besucher unter anderem erleben konnten, wie es sich anfühlt, einen Feuerlöscher zu bedienen, führte Florian Rodermond durch das neue Gebäude. Teilnehmer fanden die Dachterrasse chic, erfuhren, dass die Dächer begrünt sind und eine Wärmepumpe installiert ist. Rodermond musste einräumen, dass die Tagesverfügbarkeit stark gesunken ist. Zum Glück gebe es sechs Einheiten im Korschenbroich, wobei die einzige Drehleiter der Stadt in Kleinenbroich stationiert ist.