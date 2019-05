Einsatz in Kleinenbroich : Feuerwehr befreit Entenküken aus Kanal

Einsatz in Kleinenbroich

Diese Küken steckten in einem Kanal fest. Foto: Feuerwehr Korschenbroich

Kleinenbroich Tierischer Einsatz für den Löschzug Kleinenbroich: Vier Entenküken waren in eine missliche Lage geraten und brauchten dringend menschliche Hilfe.

Mitglieder des Löschzuges Kleinenbroich haben am Samstag die vier Entenküken aus ihrer misslichen Lage befreit. Die Küken steckten laut Feuerwehrchef Frank Baum in einem Kanal an der Dionysiusstraße fest.