Zwei Feuer in Kleinenbroich : 68-Jähriger erliegt Brandverletzungen in Klinik

Das erste Feuer brach an der an der Jan-van-Werth-Straße gegen 23.06 Uhr aus. Hier lief alles glimpflich ab. Foto: Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich

Kleinenbroich In der Nacht zu Sonntag sind innerhalb weniger Stunden zwei Feuer in Kleinenbroich ausgebrochen. Aus einer Wohnung an der Uhlandstraße musste ein 68-Jähriger mit schwersten Verbrennungen gerettet werden. Am Sonntagabend erlag er seinen Verletzungen.

Von Andreas Gruhn

Diese Nacht werden Anwohner und die Freiwillige Feuerwehr so schnell nicht vergessen: Bei zwei Bränden im Ort sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Der 68 Jahre alte Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße erlitt schwerste Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die beiden Feuer entstanden innerhalb von rund fünf Stunden nur wenige hundert Meter voneinander entfernt.

Wie die Polizei berichtete, brach das Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Uhlandstraße gegen 4.05 Uhr aus. Hilferufe hatten Nachbarn aufgeschreckt. Sie eilten zu der Wohnung, riefen die Feuerwehr und brachen die Wohnungstür auf. „Die Nachbarn haben geistesgegenwärtig reagiert, so hatten wir schnell Zugang zu der Wohnung“, sagte Brandoberinspektor René Schrobback, der den Einsatz leitete. Die Feuerwehrleute fanden den schwerstverletzten Bewohner im Flur und retteten ihn aus der Wohnung. Ein Krankenwagen brachte den 68-Jährigen in eine Spezialklinik. Die geschockten Nachbarn, die die Tür geöffnet und dabei Rauch eingeatmet hatten, wurden mit leichten Verletzungen zur Vorsicht in Krankenhäuser gebracht, berichtete Einsatzleiter Schrobback. In der Wohnung entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Am Sonntag ging die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



