Foodtrucks im Ortskern Mäßiges Wetter beim zweiten Feierabendmarkt in Korschenbroich

Auch der zweite Feierabendmarkt in Korschenbroich muss unter dem Wetter leiden. Lockte die Sonne noch bis Dienstag die Menschen nach draußen, starteten am Mittwoch, 15. Mai, die Regentage. Ausgerechnet an diesem Nachmittag aber fand erneut der Streetfood-Markt an der Pfarrkirche St. Andreas statt.