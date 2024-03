Nach Spendenaktion für schwerbehinderte Johanna Assistenzhund wird nun ausgebildet – „Wir haben das Glück, in Korschenbroich zu leben“

Aufgeregt waren sie alle: Die Eltern Julia und Timo Jepkens sowie ihre vier Jahre alte Tochter Johanna. Kein Wunder – eine wichtige Entscheidung sollte an diesem Tag getroffen werden: Ulrich Zander vom Servicehundzentrum in Rostock besuchte die Familie in ihrem Haus in Herrenshoff. Drei einjährige Hunde hatte er dabei. Die Labradore sind Geschwister aus dem sogenannten „T-Wurf“, denn die Vierbeiner hören alle auf Namen mit „T“: Tomate, Twinkle und Tamme. Aus diesem Trio sollte jener Hund ausgewählt werden, der ein Jahr lang zum Assistenzhund speziell für Johannas Bedürfnisse ausgebildet werden soll.