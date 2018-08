Elektroautos Ladestation

Korschenbroich : Neuer Ladepunkt für Elektroautos

Korschenbroich Die NEW AG stellt „An der Sandkuhle“ einen neuen Energiestandort vor.

Die NEW baut die Infrastruktur für Elektroautos am Niederrhein weiter aus. Bis Ende des Jahres können Autofahrer an insgesamt 30 öffentlichen E-Ladesäulen mit 59 Ladepunkten Batteriestrom „zapfen“. In Korschenbroich, An der Sandkuhle 5, wurde nun die 15. öffentliche E-Ladesäule von der NEW in Betrieb genommen. „Wir freuen uns, durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur das Thema Elektromobilität in der Region weiter voranzutreiben“, so NEW-Vorstand Frank Kindervatter. 14 E-Ladesäulen stehen bereits in Mönchengladbach, Schwalmtal, Geilenkirchen, Erkelenz, Heinsberg, Viersen, Niederkrüchten, Tönisvorst, Wegberg und Jüchen.

Bürgermeister Marc Venten (l.) und Frank Kindervatter. Foto: NEW AG

Der Strom, der an den Ladesäulen der NEW geladen wird, stammt zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen und ist CO2-frei. Betrieben werden die E-Ladesäulen von der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH, der Vertriebstochter der NEW AG. Der Strom kann mindestens bis Ende 2018 kostenfrei an den Ladesäulen „getankt“ werden. „Die neue E-Ladesäule ist ein wichtiger Mosaikstein für die zukunftsweisende Mobilität in unserer Stadt, die unseren Bürgerinnen und Bürgern ein wichtiges Anliegen ist“, so Bürgermeister Marc Venten.