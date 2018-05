Korschenbroich: Ein "Pantoffelheld" als Schützenkönig

König Detlef Franken vom Jägerzug "Pantoffelhelden" und seine Frau Sandra bei der großen Parade in Kleinenbroich am Sonntag. Foto: Hans-Peter Reichartz

Korschenbroich Detlef Franken sorgte dafür, dass 450 Schützen schwer ins Schwitzen gerieten. Trotzdem wurde bei strahlendem Sonnenschein und mit vielen Gästen ausgelassen gefeiert. Eine schöne Geste kam vom Schützenzug "Mer trekke moet".

Katharina Brockers hatte am Samstag einen Kuchen für Präses Marc Zimmermann gebacken, den der auf der Tribüne anschnitt. Der Anlass: sein 47. Geburtstag. Präsident Hans Bert Heimanns konnte aus mehreren Gründen tiefenentspannt sein: Stefan Danners legte ein glänzendes Debüt als General hin, was eigentlich keine große Überraschung war: Immerhin war er satte 25 Jahre lang Adjutant bei seinem Vater Erich, der zum Ehrengeneral ernannt wurde. Überraschend war allerdings, dass sich bereits am Samstag ein Königsbewerber in die Schießliste eingetragen hatte. Was es in diesem Jahr nicht gibt: einen Bruderschaftsprinzen. Man darf gespannt sein, ob es morgen um 14 Uhr einen Bewerber, nicht älter als 26 Jahre, geben wird. Worüber der Präsident froh ist: "Der Aufruf, mit mehr Blumenhörnern zu marschieren, war erfolgreich: Statt zehn Blumenhörner im vergangenen Jahr sind jetzt immerhin schon 15 dabei."