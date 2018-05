Korschenbroich: Die Türme der Burg kamen vom Himmel

Korschenbroich Einen Kran nutzten die Sebastianer, um für ihren König eine schmucke Residenz zu bauen.

Mit ganz großem Gerät wird derzeit in Korschenbroich eine Burg gebaut. Es ist die Residenz für den König der Sebastianer, Christian Koenen. Ein Kran, der zufällig neben der zu bauenden Residenz stand, wurde für den Aufbau der Burgtürme genutzt. Sozusagen aus dem Himmel kamen die einzelnen Teile für die Burg des Königs. Seine Residenz wird zurzeit am Bahnhof eingerichtet.

Dort allerdings wird das Königsfrühstück am Pfingstmontag nicht veranstaltet. Denn Christian Koenen hat in sein Unternehmen an der Industriestraße eingeladen. Da können die Festgäste am Montag gespannt sein, was ihnen auf dem Firmengelände geboten wird. Leise wird es nicht werden. Denn Koenen ist Medien- und Veranstaltungstechniker. Er hat an der Industriestraße ein Unternehmen für Beschallung und Spezialeffekte.