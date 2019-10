Stadt Korschenbroich stellt neue Broschüre vor : Umfangreiche Hilfe bei der Ausbildungssuche

Korschenbroich Der Ausbildungswegweiser der Stadt Korschenbroich bietet eine breite Auswahl an Lehrstellen, Dualen Studien- und Praktikumsplätzen. Anders als früher werben mittlerweile vor allem die Unternehmen um ihre Bewerber.

Die Idee ist nicht neu, aber noch nie wurde sie so umfangreich umgesetzt. Der Ausbildungswegweiser der Stadt Korschenbroich umfasst in seinem vierten Jahr ganze 155 Seiten. 76 heimische Betriebe stellen sich vor. Schulabgänger können sich über 50 verschiedene Ausbildungsberufe und fünf duale Studiengänge informieren.

„Die Betriebe haben erkannt, was das für eine gute Eigenwerbung ist“, sagt Carolin Kreuels von der städtischen Wirtschaftsförderung. So erklärt sie sich, dass gleich 26 Arbeitgeber in diesem Jahr zum ersten Mal dabei sind. Neu ist auch, dass Praktikumsplatzangebote im Ausbildungswegweiser vorhanden sind. Insgesamt 51 Betriebe haben sich hierzu bereit erklärt. „Wir richten uns daher nicht nur an Schulabgänger, sondern auch an Schüler, die ihr Pflichtpraktikum absolvieren müssen“, sagt Kreuels.