Korschenbroich: Die Gestaltungssatzung kann ab sofort eingesehen werden

Korschenbroich Um das Erscheinungsbild im historischen Ortskern von Korschenbroich zu erhalten und zu stärken, soll künftig eine Gestaltungssatzung greifen. So sollen Baumaßnahmen im Sinne der Satzungsvorgaben angemessen gesteuert werden.

In der Satzung wird zunächst die städtebauliche und architektonische Situation analysiert. Daran anschließend werden gestalterische Festsetzungen getroffen, die in der Regel den öffentlich zugänglichen und einsehbaren Raum betreffen. Hier werden unter anderem Regelungen zur Gebäudeanordnung, zu Fassaden und Dächern sowie zu Werbeanlagen getroffen.

Der Entwurf der Gestaltungssatzung kann bis Montag, 11. Juni, im Rathaus an der Don-Bosco-Straße 6 (1.Etage, Flur vor dem Vorzimmer OG 29) eingesehen werden, während der Öffnungszeiten von montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Die Satzung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminabsprache einsehbar. Anmelden kann man sich dazu bei Elke Schmitz unter 02161 613 187 im Rathaus Don-Bosco-Straße, 1. Etage, Zimmer 22. Eventuelle Anregungen zur Satzung können schriftlich per Email an elke.schmitz@korschenbroich.de geschickt oder persönlich vorgebracht werden.