Neue Ausstellung : Die Berge Tirols im Rathaus Korschenbroich

Korschenbroich Der Maler Christoph Rehlinghaus stellt an der Don-Bosco-Straße Bilder mit Sicht auf die Alpen vor.

Bis zum 31. Dezember sind Bilder von Christoph Rehlinghaus im Ratssaal sowie im Foyer des Korschenbroicher Rathauses an der Don-Bosco-Straße 6 zu sehen. Das große Thema der aktuellen Ausstellung ist die Bergwelt der Alpen. Christoph Rehlinghaus wurde 1963 in Wevelinghoven geboren. Er studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie und an der Fachhochschule Köln. Rehlinghaus, der in Meerbusch lebt und auch Literaturpreise eingeheimst hat, ist ein hervorragender Maler, egal, unter welchem Aspekt man seine Arbeiten auch betrachtet.