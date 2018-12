Zukunftsperspektive : Die Agenda 2030 soll Korschenbroich die Richtung zeigen

Korschenbroich Die Stadt will 2019 über ihre Zukunft in den nächsten zehn Jahren nachdenken. Der Bürgermeister wünscht sich eine breite Beteiligung aller Einwohner.

In den Jahren der Agenda 2020 ist die Bevölkerung in Korschenbroich stetig angestiegen. Lag sie im November 2019 noch bei knapp über 33.000 Einwohnern, so lebten am 30. Oktober 2018 insgesamt 34.112 Menschen in der Stadt. Verwirklicht wurde das auch durch neue Wohngebiete, um insbesondere jungen Familien einen neuen Lebensort zu ermöglichen. Zuletzt wurden neue Baugebiete an der Niersaue und westlich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße geplant und schon teilweise bebaut; vorbereitet wird zurzeit das Baugebiet Körschgensweide in Glehn, zwischen Haupt- und Elisabethstraße gelegen. Damit die Korschenbroicher auch vor Ort arbeiten können, wurde in den vergangenen Jahren in Gewerbegebiete investiert. Das Gewerbegebiet Glehner Heide ist inzwischen komplett vermarktet. Mit dem künftigen Gewerbegebiet Glehner Heide II will die Stadt die weitere Nachfrage bedienen. Was das Älterwerden der Gesellschaft angeht, so verfügt die Stadt über mehrere Senioreneinrichtungen. Darüber hinaus bietet sie Seniorennachmittage in den Stadtteilen sowie verschiedene Veranstaltungen an: Vortragsreihen der Seniorenbeauftragten, einen gedruckten Wegweiser speziell für ältere Menschen sowie die Ehrenamtsbörse.