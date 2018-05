Korschenbroich: Der Spezialist für smarte Haustechnik

Korschenbroich Die SYR Hans Sasserath GmbH baut Armaturen für Wasserleitungen. 250 Mitarbeiter sind in Korschenbroich beschäftigt.

1967 wurde das Unternehmen nach Korschenbroich verlegt. Dort gewann die Entwicklung der heutigen Sicherheits- und Regelarmaturen an Fahrt, insbesondere in den zurückliegenden zehn bis 20 Jahren. In Korschenbroich ist der Vertrieb für Deutschland und die Welt. Die größten Märkte des multinational agierenden Unternehmens liegen in Südafrika und China. "In Korschenbroich haben wir Ressourcen nach hinten raus. Wir wachsen mit dem Bedarf entsprechend", sagt Harald Sasserath, geschäftsführender Gesellschafter im mittelständischen Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz und Sohn des Firmengründers. Er betont, dass auch weiterhin der Fokus auf der Technologie der Zukunft liegen soll und dass ihm die Innovationsbereitschaft ein besonderes Anliegen ist. "Wir haben uns in unserer Nische konsequent weiterentwickelt", so der Unternehmer. Von den 250 Mitarbeitern in Korschenbroich sind allein 30 mit der Forschung und Weiterentwicklung befasst. Sasserath betont, dass das Unternehmen eine langjährige, gut gewachsene Mitarbeiterschaft hat. In Polen ist eine wichtige Nebenstelle, die "verlängerte Werkbank", wo weitere 150 Beschäftigte arbeiten.