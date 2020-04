Blitzumfrage in Corona-Zeiten : Handel in Korschenbroich hofft auf Lockerungen

Handel in Korschenbroich hofft auf Lockerungen

Blitzumfrage in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise stellt die Ladenbesitzer in der Stadt vor große Herausforderungen. Eine Blitzumfrage unserer Redaktion.

Bei allen, die trotz der Corona-Krise öffnen dürfen, ist die Stimmung gut. Wer dagegen gezwungen ist, sein Geschäft geschlossen zu halten, hofft auf eine baldige Lockerung der strengen Auflagen für Handel und Gastronomie. Das ergab eine Blitzumfrage bei Händlern im Ortskern Korschenbroich. Doch gibt es Unterschiede in der Beurteilung der Lage.

Nicole Rettler von der Bäckerei Otten ist den Kunden für ihre Geduld dankbar. Sie weiß aber auch, wie schwer ihr Mann Frank Rettler, seine Kollegen in der Backstube und die Verkäuferinnen im Thekenteam arbeiten müssen. „Die Belastung ist enorm. Wir wollen alle Hygienie-Vorschriften einhalten und gleichzeitig unsere Kunden möglichst zügig bedienen“, sagt die Bäckersfrau. Und dennoch bilden sich lange Schlangen vor der Tür.

Auch Corry Haasnot von Corrys Fischstube hat den Zugang zum Geschäft reglementiert. Nicht mehr als drei Kunden dürfen rein. Die Fischfrau, seit Jahrzehnten im Geschäft, sieht in der Krise den kleinen Handel bestätigt: „Unsere Kunden halten uns die Treue und wissen zu schätzen, dass wir für sie da sind – auch mit Desinfektionsmitteln.“ Ähnlich sieht das Uwe Kleinekathöfer, der mit seiner Partnerin Stefanie Gerhard im Käselädchen hinter der Theke steht: „Wir sind sehr dankbar, dass wir noch verkaufen dürfen.“ Das Geschäft laufe gut, weil für viele „das leckere Essen“ in der Krise an Bedeutung gewonnen habe. Noch werde auch alles geliefert.