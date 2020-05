Gutenbergschule in Kleinenbroich : Ruhiger Neustart in der Grundschule

Schulleiterin Jutta Winkler unterrichtet Viertklässler. Foto: Marc Latsch

Korschenbroich Direktorin Jutta Winkler begrüßt ihre Viertklässer zurück in der Klasse. Obwohl sie selbst zur Risikogruppe gehört. Eindrücke vom Unterrichtsstart an der Gutenbergschule in Kleinenbroich.

Erstmals seit knapp zwei Monaten steht Jutta Winkler am Donnerstag wieder vor einer regulären Klasse und gibt Unterricht. An diesem Tag hat in NRW die Schule auch für die Viertklässler wieder begonnen. Vom Lehrplan weicht die Leiterin der Gutenbergschule in Kleinenbroich allerdings zunächst noch ein wenig ab.

„Ich habe die Kinder erst einmal erzählen lassen, wie es ihnen in den vergangenen Wochen so ergangen ist“, sagt Winkler. Eines sei ihr dabei gleich aufgefallen: „Ich war erschrocken, wie ruhig alle Kinder sind.“ Die Corona-Zeit sei auch an ihnen nicht spurlos vorübergegangen.

Ansonsten ist Winkler jedoch froh, wie gut alles am ersten Tag geklappt hat. „In den Pausen haben wir den Schülern gesagt, dass sie die Arme ausbreiten sollen, um genügend Abstand zu halten“, sagt sie. Im Unterricht selbst wurden die zwei vierten Klassen der Schule auf vier Lerngruppen aufgeteilt. Beim Kommen, Gehen und in den Pausen herrscht Maskenpflicht, im Unterricht nicht. Auch Winkler trägt dann keine Maske. „Die Schüler sollen mir normal ins Gesicht sehen können“, sagt sie. Hinter sich an die Tafel hat sie „Herzlich willkommen zurück“ geschrieben.

Dabei gehört Winkler eigentlich zu jenen Lehrern, die an diesem Tag noch nicht unbedingt vor einer Klasse stehen müssten. „Ich gehöre ja eigentlich selbst zur Risikogruppe“, sagt sie. Aber da das in der Klasse noch auf eine weitere Lehrerin zutreffe, wollte zumindest sie als gewohntes Gesicht vor den Schülern stehen. „Als Schulleiterin ist es ja meine eigene Verantwortung“, sagt sie.