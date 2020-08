Verwaltungsmitarbeiterin wartet auf Testergebnis : Stadt verschärft Maßnahmen nach Covid-19-Kontakt

Im Korschenbroicher Rathaus wurden die Hygienemaßnahmen verschärft. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich So lange eine Verwaltungsmitarbeiterin auf ihr Testergebnis wartet, werden im Korschenbroicher Rathaus nur „notwendige“ Veranstaltungen stattfinden. Die Jugendkonferenz wurde verschoben, für die Ausschusssitzungen die Maßnahmen verschärft.

Weil eine Verwaltungsmitarbeiterin Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte, wurden in der Korschenbroicher Stadtverwaltung am Dienstag die Coronaschutz- und Hygienemaßnahmen verstärkt. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit.

Für die Zeit, in der die Mitarbeiterin noch auf ihr Testergebnis wartet, wurden nicht notwendige Veranstaltungen der Stadt abgesagt. So wurde die für Mittwochabend im Ratssaal geplante Jugendkonferenz verschoben. Hierbei handele es sich um ein „freiwilliges Zusammentreffen“ für Jugendliche ab elf Jahren mit dem Bürgermeister und Verwaltungskräften. Stadt und Kreisjugendamt kämen mit der Verschiebung ihrer Fürsorgepflicht nach. Ein Ersatztermin soll laut Stadt in Kürze veröffentlicht werden. Ein für Mittwochmorgen im Rathaus geplanter Pressetermin soll in der kommenden Woche nachgeholt werden.

Für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege am Dienstagabend wurden ebenso wie für den Liegenschaftsausschuss und den Ausschuss für Bau und Verkehr am Donnerstag die Coronaschutz- und Hygienemaßnahmen verschärft. Für alle Ausschussmitglieder, anwesende Verwaltungsmitarbeiter und Ausschussbesucher gilt eine Maskenpflicht. Zudem sollen im Ratssaal vor und nach den Sitzungen umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Da in beiden Ausschüssen wichtige Beratungen anstünden, wurde auf eine Absage verzichtet.

Die Rathäuser bleiben, unter Berücksichtigung des bestehenden Sicherheits- und Hygienekonzepts, weiterhin für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Tragen einer Maske ist verpflichtend. Nach Aussage einer Sprecherin wurde jedoch Teile der Verwaltung ins Homeoffice geschickt.

