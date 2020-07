Verein in Korschenbroich : Glehner Heimatfreunde sagen alle Veranstaltungen ab

Korschenbroich Wegen der Corona-Pandemie wollen die Heimatfreunde in diesem Jahr auf Veranstaltungen verzichten. Das Jubiläum des Museums soll 2021 gefeiert werden, wenn es die Umstände erlauben.

Also gibt es am 12. November keinen Martinsabend mit Weckmannessen, am 5. Dezember keine „Lampefier“ und vom ersten bis 23. Dezember keinen „Lebendigen Adventskalender“. Ebenfalls die für Ende November erwartete Krippenausstellung wird es in diesem Jahr nicht geben. Schröder verspricht: „Wir holen die Krippen-Präsentation Ende des nächsten Jahres nach und auch die Ausstellung ‚Kirchstraße im Wandel der Zeit’ wird 2021 mehrfach gezeigt.“