Schützenfest in Korschenbroich-Glehn : Christian Esser ist neuer König in Glehn

Christian Esser ist neuer König in Glehn

Schützenfest in Korschenbroich-Glehn

Glehn Die königliche Nachfolge beim Schützenverein Glehn ist geklärt, der 84. Schuss brachte am Dienstagnachmittag das Ergebnis. Christian Esser wird die Glehner Schützen zusammen mit seiner Frau Suzani als Schützenkönigspaar repräsentieren.

Der 36-Jährige, von Beruf Autoverkäufer, gehört seit dem Jahr 2000 dem Jägerzug „Allzeit Bereit“ an. Die Krönung stand am Abend im Zelt an, das Paar folgt Christian Grötz und Vera Janssen nach.