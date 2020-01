Ortsverband Korschenbroich und Pesch : CDU setzt auf bewährte Kandidaten

Bernd Scheufeld (v.l.), Bürgermeister Marc Venten, Ann-Kathrin Scheufeld-Küsters und Carsten Hüsges bei der CDU-Mitgliederversammlung. Foto: CDU Korschenbroich und Pesch

Korschenbroich Langsam wird es bei der CDU ernst im Kommunalwahljahr 2020. Als erster Ortsverband nominierten die Christdemokraten aus Korschenbroich und Pesch am Montagabend ihre Kandidaten für Stadt und Kreis. Und setzten dabei vor allem auf Männer.

Unter den acht Stadtratkandidaten fand sich keine Frau. Hinzu kommen Kreistagskandidat Carsten Hüsges und Bürgermeister Marc Venten, der seine zweite Amtszeit anstrebt. Immerhin: Drei der acht Huckepack-Kandidaten für den Stadtrat sind weiblich.

Ein Mangel, der auch dem wiedergewählten Ortsverbandsvorsitzenden Bernd Scheufeld bewusst ist. „Schnell wurde klar, dass wir neben den Alten Hasen in der Politik dringend auch neues Blut in unseren Reihen einbinden würden. Und besonders schön wäre es natürlich, wenn dieses möglichst jung und weiblich wäre“, sagte er. Der Blick in die Mitgliederliste sei allerdings ernüchternd gewesen. Zwar seien immerhin noch 94 der 235 Mitglieder Frauen. Allerdings gebe es nur 44 Mitglieder unter 50 Jahren. Gerade einmal elf Personen vereinen alle drei Eigenschaften: CDU-Mitglied, weiblich, unter 50 Jahre. Ein Mitgliederbrief habe immerhin ein paar neue Gesichter motiviert.

Die Wahlkreise blieben dennoch vor allem in altbewährter Hand. Bernd Scheufeld (Wahlkreis 110), Raymond Opszalski (120), Julian Meyers (130), Peter Holzenleuchter (140), Thomas Siegers (210), Wolfgang Lieser (220), Hans-Willi Türks (310) und Andreas Heidemann (320) sollen für die CDU die Mandate gewinnen. Carsten Hüsges zudem im Kreis dem Partei-Urgestein Hans-Ulrich Klose nachfolgen, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen konnte. Alle Kandidaten wurden mit großer Mehrheit nominiert, Gegenkandidaten gab es keine. Die formelle Aufstellung erfolgt allerdings erst durch den Stadtverband.

Kloses rund sechs Jahrzehnte andauernde politische Karriere im Rhein-Kreis griff auch NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper in seinem Grußwort auf. „Ich wollte schon nachsehen, ob in der Kreissatzung steht: Der Kreistag besteht aus 74 Mitgliedern und Hans-Ulrich Klose“, sagte er. Er riet seinem Nachfolger bloß nicht in Kloses Fußstapfen treten zu wollen. Er solle seinen eigenen Stil finden.