Goßes Jubiläumswochenende Wie Kleinenbroich sein Musikkorps gefeiert hat

Venten betonte, ganz privat im Festzelt zu sein, und sprach noch die Rolle des BSMK an: „Das Bundesschützen-Musikkorps hat eine Bedeutung für die gesamte Stadt, die man gar nicht hoch genug wertschätzen kann“, so der Rathaus-Chef. „In einer Zeit, in der es einen Rückgang an Musikkapellen gibt, können wir besonders stolz darauf sein, so tolle und engagierte Musiker zu haben.“