Gartenseminar vom BUND Tipps für den Schnitt von Obstbäumen

Die Entscheidung, welche Äste in Zukunft die „Leitäste“ sein sollen, war beim Erziehungsschnitt auf der Wiese zunächst recht schwierig, doch wurden die zwölf Teilnehmer von Baum zu Baum immer sicherer. „Die Spitze ist wichtig, weil der Baum den Saft grundsätzlich nach oben presst und wächst. Die Leitäste müssen idealerweise in die verschiedenen Himmelsrichtungen zeigen und dürfen nicht zu dicht stehen, damit die Sonne überall gut bescheinen kann. Alles andere ist das sogenannte Fruchtholz – erkennbar an den Knospen“, erklärte Behrend. Also kann man gespannt sein auf die Ernte im kommenden Jahr der alten Apfelsorten bei Familie Hefner wie dem „Dulmener Rosenapfel“ oder der alten, robusten Sorte „Roter Bellefleur“ und der Birne „Schöne von Nancy“.