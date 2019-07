Für engagierte Korschenbroicher : Bürgerstiftung sucht Kandidaten für Matthias-Hoeren-Preis

Korschenbroich Wer soll den Matthias-Hoeren-Preis erhalten? Korschenbroicher können Vorschläge machen. Die Preisvergabe ist eines von vielen Projekten der Stifter.

Um das Bewusstsein für Heimat sei es auch Alfons Kranz, dem „Urinitiator“ der Bürgerstiftung, gegangen. „Er hat das angestoßen und Menschen von der Idee begeistert. Kranz war es, der die Sparkasse Neuss in das Thema einbezogen hat“, sagt Buchkremer. So habe Korschenbroich am 10. Dezember 2007 als erste Kommune im Kreis eine Bürgerstiftung bekommen, die Vorbild für weitere Gründungen in anderen Städten gewesen sei. Zurzeit liegt das Stiftungsvermögen bei 200.000 Euro. „Sie können sich ja ausrechnen, dass wir daraus bei der derzeitigen Zinslage nur geringe Erträge bekommen“, sagt Otten. So hängt die Finanzierung der Projekte vom Engagement der Mitglieder und Sponsoren ab. Und die Zahl der von der Bürgerstiftung finanzierten Projekte ist nicht gering. „Etwa 80 Prozent der Mittel stecken wir in das Thema Bildung.“