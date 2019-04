Bruderschaften in Korschenbroich : Unges Pengste war 2018 nicht kostendeckend

Korschenbroich Die beiden Korschenbroicher Bruderschaften haben sich an Ostern über Unges Pengste beraten. Auch der Bierpreis war dabei ein Thema.

Für die Finanzierung von Unges Pengste sind die Bruderschaften auf hohe Besucherzahlen angewiesen. Das wurde jetzt bei der Generalversammlung klar. Den Kassenbericht, der mit einem Plus abschloss, stellte Schatzmeister Thomas Siegers vor: Zwar habe man am 31. Dezember einen Kassenbestand von knapp über 54.000 Euro gehabt, aber „in diesem Jahr können wir ein Minus nur vermeiden, wenn die Veranstaltung am Pfingstsamstag besser besucht wird.“ 2018 sei sie nicht kostendeckend gewesen. Dazu wurden nun für das kommende Fest die angesagte Band Remember und ein eigener DJ verpflichtet. Karl-Heinz Göris teilte mit, dass die Pfingsttombola für die Kinder-Direkthilfe ab sofort gilt. Schließlich wurde der Bierpreis an den Unges Pengste-Tagen mitgeteilt: Er liegt bei 1,80 Euro pro Glas.