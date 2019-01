Feuerwehr-Einsatz in Korschenbroich: Dach von Lagerhalle nach Großbrand komplett eingestürzt

Korschenbroich Am Morgen nach dem Großbrand in einer Korschenbroicher Lagerhalle wird das Ausmaß des Feuers deutlich. Die Dachkonstruktion ist eingestürzt, derzeit laufen Nachlöscharbeiten. Ein Kind im Nachbargebäude konnte rechtzeitig gerettet werden.

Am Sonntagmittag war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Lagerhalle an der Wankelstraße in Korschenbroich-Glehn ausgebrochen. Die Feuerwehr war mehr als neun Stunden mit einem Großaufgebot im Einsatz. Um 22 Uhr konnten die meisten Einsatzkräfte abziehen. Die Nachlöscharbeiten dauern auch in den Morgenstunden noch an, ein Löschfahrzeug ist noch vor Ort im Einsatz.