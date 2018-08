Die Neusser Polizei ist in der Nacht zu Samstag, 4. August 2018, zu einem Großeinsatz in einer Veranstaltungshalle in Korschenbroich ausgerückt. Eine Hochzeitsfeier mit 200 Personen war aus dem Ruder gelaufen. Die Beamten mussten eine Massenschlägerei schlichten. Acht Personen wurden leicht verletzt.