Fotos aus Korschenbroich Bilder aus dem Buch „Kleinenbroich in alten Ansichten“

1927 wurde die Freiwillige Feuerwehr in Kleinenbroich gegründet. Verwaltungsseitig hatte man erreicht, dass 30 Feuerwehreleute notwendig seien, um den Feuerschutz in der damals noch kleinen Gemeinde sicherzustellen. Das Bild zeigt die Männer der ersten Stunde in ihren schmucken Uniformen. Textquelle: „Kleinenbroich in alten Ansichten“