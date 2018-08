Beratung zum Glasfaserprojekt in Korschenbroich

Korschenbroich : Unternehmen berät zum Thema Glasfaserausbau

Am 21. August eröffnet die Deutsche Glasfaser das Baubüro an der Sebastianusstraße 1 (rückwärtiger Bereich des Rathauses) in Korschenbroich. Fragen und Anregungen zum Glasfaserausbau und auch zu vertraglichen Themen können dort dann dienstags zwischen neun und 13 Uhr oder 14 und 18 Uhr sowie donnerstags zwischen 14 und 18.30 Uhr persönlich getätigt werden. Interessierte können sich außerdem am Eröffnungstag des Baubüros am Samstag, 18. August 2018, 10 bis 15 Uhr, im Baubüro rund um das Thema Glasfaser beraten lassen und gemeinsam mit Deutsche Glasfaser die Neueröffnung feiern. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag gesorgt. Zudem können die Besucher verschiedene Aktionen wie zum Beispiel Kinderschminken und einen Eisgutschein erwarten.