Lions Club Kaarst-Büttgen-Korschenbroich : Benefizkonzert für Augenhilfe Afrika und Kinderdirekthilfe

Das Lions-Benefizkonzert findet erstmals in St. Andreas in Korschenbroich statt. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Die „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel und ein Alphornbläser vor dem Altar – das Benefizkonzert vom Lions Club Kaarst-Büttgen-Korschenbroich verspricht einige Highlights. Der Erlös kommt zwei karitativen Korschenbroicher Vereinen zugute.

Das Konzert findet dieses Jahr erstmals in der Kirche St. Andreas statt und nicht mehr in der Aula des Gymnasiums. Der Abend startet um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum mit einer Einführung in das Programm, bevor das Konzert um 19.30 Uhr in der Kirche beginnt.