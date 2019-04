Gemeinschafts-Grundschule Glehn : Die Glehner Grundschule geht digital voran

In der GGS Glehn hat das digitale Zeitalter dank Förderverein für alle Klassen Einzug gehalten. Auch bei der Anschaffung von Unterrichtsmaterial hilft der Förderverein.

In der Gemeinschafts-Grundschule Glehn ist in diesem Frühjahr das zehnte digitale Whiteboard installiert worden – nun haben alle Klassen ihr eigenes Whiteboard. Das bedeutet für die Kinder gute Voraussetzungen fürs digitale Zeitalter. Kathrin Beyer, die kommissarische Schulleiterin, sagt: „Im Gegensatz zu anderen Schulen sind wir schon jetzt sehr gut ausgestattet- und das nur dank des Fördervereins. Sogar bei den weiterführenden Schulen ist die Situation oft nicht so gut wie hier bei uns in Glehn.“ Fördervereinschef Klaus Seidelmann sagt: „Die Digitalisierung ist für unsere Kinder enorm wichtig. Deshalb haben wir mehr als 7000 Euro vorfinanziert. Aber da es noch vieles in unserer Schule zu optimieren gilt, hoffen wir auf ein Sponsoring.“ Zudem braucht der Verein immer wieder Geld für die recht kostspielige Wartung elektronischer Geräte. Zudem konnte der Förderverein erreichen, dass die beiden jungen Männer, die ihr freiwilliges soziales Jahr beim SV Glehn absolvieren, in der Schule beim Sportunterricht mithelfen und zudem die Fußball-AG der Mädchen leiten. Der Förderverein übernimmt nun erstmals ein Monatsgehalt beider junger Männer.- Ein großes Thema ist auch der Sankt Martinszug, den der Förderverein plant und koordiniert.