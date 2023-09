Engagement in Korschenbroich Wie das „Afrik-Netzwerk“ gegen Vorurteile kämpft

Vincent Djeumo ist mit sechs Geschwistern auf einer Farm aufgewachsen. „Da ist es selbstverständlich, dass die Kinder in der Küche mithelfen“, sagt er. Die Familie baute Kaffee und Kakao zum Verkauf an, das sei in Kamerun üblich. Weil sie davon alleine nicht leben konnte, wuchs außerdem zum Eigenbedarf Mango, Mais, Kartoffeln, Yam oder Maniok auf den Feldern.