St. Pankratius in Glehn Junge und alte Messdiener am Altar

Glehn · Es ist Tradition in Glehn: Zum Christkönigsfest in St. Pankratius werden die neuen Messdiener eingeführt. Insgesamt 85 junge und alte Messdiener standen am Altar. Vor Corona waren es noch bis zu 160 Ministranten.

23.11.2022, 04:50 Uhr

Einführung der neuen Ministranten in St. Pankratius Glehn. Foto: Karin Verhoeven

Das Christkönigsfest ist in St. Pankratius Glehn traditionell der große Tag, an dem die neuen Messdiener vorgestellt und festlich im Kreis sämtlicher Ministranten, dem Pastoralteam und vieler Gemeindemitglieder in ihr Amt eingeführt werden. Insgesamt 85 junge und alte Messdiener standen am Altar. Sonst waren es oft bis zu 160 Ministranten. Doch in der zweieinhalb Jahre dauernden Corona-Pause hatte es keine Neuaufnahmen geben können. Neu dabei sind in diesem Jahr mit David, Lena, Julian, Emma und Leon nur fünf Mädchen und Jungen. Doch Pastor Michael Tewes freute sich trotzdem: „Da geht das Herz eines Pastors auf.“ Die festliche Messe mit allen altgedienten und neuen Ministranten solle den hohen Stellenwert hervorheben und würdigen. „Auch wollen wir Danke sagen – auch unseren 14 Senioren-Messdienern, die zuverlässig werktags in den Gottesdiensten und bei Beerdigungen da sind“, erklärte er. Pastor Tewes sieht natürlich auch, dass es noch vor drei Jahren mehr altgediente und neue Ministranten gab. Zwei der älteren Messdienerinnen bedauerten: „In den Familien wird nicht mehr so darauf geachtet – auch die Anzahl der Kommunionkinder ist rückläufig.“ Einige der Messdiener blieben dennoch optimistisch: „Wenn erst bekannt ist, dass wir mit unseren Treffen, Gruppenstunden und Ausflügen wieder durchgestartet sind, wird es natürlich wieder mehr.“

(kvm)