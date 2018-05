Korschenbroich: 2500 Besucher beim 30. Käferfest der Sportfreunde

30. Käferfest in Neersbroich: Austoben konnten sich Kinder auch auf den Hüpfburgen, die das Organisationsteam um Gregor Mertens aufgebaut hat. Foto: ilg

Korschenbroich Die Neersbroicher verzeichnen einen starken Mitgliederzuwachs. Jetzt feierten die Sportler ein großes Fest für Kinder.

Mächtig was los war jetzt im Stadtteil Neersbroich: Rund 2500 Besucher waren der Einladung der Sportfreunde gefolgt und feierten ein "kunterbuntes Käferfest" auf dem Gelände des Vereins, der seit zwei Jahren auch über einen Kunstrasenplatz verfügt. Die 30. Auflage der Veranstaltung, die sich insbesondere an Kinder richtete, war trotz im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas weniger Besuchern ein großer Erfolg: Sie dürfte ordentlich Geld in die Vereinskasse gespült haben - Geld, das die Sportfreunde auch aufgrund des hohen Eigenanteils von 500.000 Euro, den sie für den Bau des Kunstrasenplatzes aufbringen mussten, gut gebrauchen können.