Herbstfest in Korschenbroich : Ein Fest mit reichlich Lokalkolorit

Herbstfest in Korschenbroich

Korschenbroich Am 22. September gibt es in Korschenbroichs Stadtzentrum das 13. Herbstfest. Daran nehmen neben den Einzelhändlern auch viele ortsansässige Vereine, Künstler und Gastronomen teil.

Erfolg kann mitunter auch Schwierigkeiten verursachen. „Wir haben zunehmend Probleme, das Fest zu beenden“, sagt Christoph Kamper mit einem Schmunzeln. Der Vorsitzende des City-Rings Korschenbroich verdeutlicht damit, wie beliebt das Herbstfest, das es am Sonntag, 22. September, zum 13. Mal geben wird, mittlerweile bei den Korschenbroi­chern ist. „An Strahlkraft hat es für uns schon den City-Lauf erreicht, auch wenn die Ausrichtung natürlich eine ganz andere ist“, sagt Kamper anlässlich der Programm-Vorstellung für die diesjährige Auflage des Herbstfestes.

Für Bürgermeister Marc Venten bietet das Fest „eine sehr gute Gelegenheit, sich in einem schönen Ambiente ein paar Stunden aufzuhalten und zu entspannen“. Gleichzeitig könnten Gäste aus dem Umland auf dem Herbstfest Korschen­broich kennenlernen. Denn am 22. September werden sich durch den verkaufsoffenen Sonntag nicht nur die Einzelhändler in der Innenstadt präsentieren, sondern auch etliche Vereine, Künstler und Institutionen.