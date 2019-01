Unsere Woche: Moers bleibt ein teures Pflaster

Moers In einem aktuellen „Nebenkosten-Ranking“ belegt Moers unter den 100 größten deutschen Städten den vorletzten Platz. An eine Senkung der Grundsteuer ist derzeit nicht mal zu denken.

Sei’s drum: An eine Senkung der Grundsteuer ist derzeit nicht mal zu denken. Auch, weil in der Vergangenheit viele Leistungen von Land und Bund bestellt, aber von den Kommunen getragen werden mussten. Zwar kommt der Haushalt in Moers in diesem Jahr ohne eine Grundsteuererhöhung aus. Das liegt aber vor allem an sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen, die sich in den nächsten Jahren so möglicherweise nicht reproduzieren lassen. Und: 2019 ist das Jahr, in dem die Finanzspritze aus dem Stärkungspakt Kommunalfinanzen (insgesamt 10,2 Millionen Euro) erstmals schrumpft. Bis 2021 verliert Moers jedes Jahr rund 3,4 Millionen Euro. An den Gedanken weiterer Steuererhöhungen sollten wir uns deshalb besser schon mal gewöhnen.