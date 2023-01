Zwei Meter großes „Alaaf“ Kölner Karnevalsausruf als Selfie-Spot

Die rot-weiße Installation solle 2023 an wechselnden markanten Standorten aufgestellt werden und als attraktiver Selfie-Ort dienen, um Grüße in alle Welt senden. Wer ein entsprechendes Foto mit dem Hashtag #alaaf in sozialen Medien postet, könne so „für eine Vernetzung im Zeichen der Lebensfreude sorgen“, hieß es. Besonders kreative Motive werde das Festkomitee in seinen eigenen Kanälen zeigen und auf diese Weise prämieren.