Zülpicher Straße in Köln : 18-Jähriger stirbt an Stichverletzungen nach Streit

18-Jähriger stirbt an Stichverletzungen nach Streit

Zülpicher Straße in Köln

Köln In der Nacht zu Samstag ist ein 18-jähriger Mann in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Er erlitt eine tödliche Verletzung mit einem spitzen Gegenstand. Fünf Männer sind tatverdächtig.

Die genauern Hintergründe zu der Auseinandersetzung gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu samstag auf der Zülpicher Straße in Kölnsind noch unklar. Rettungskräfte fuhren den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei weiter mitteilte.