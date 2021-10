Zu starker Wind : Gerüstabnahme am Kölner Dom wird verschoben

Das Gerüst am Nordturm des Kölner Doms sollte eigentlich am Dienstag abgenommen werden – nun bleibt es doch noch ein bisschen. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Am Dienstagnachmittag sollte das Baugerüst am Nordturm der Kathedrale abgebaut werden – diesen Plan durchkreuzt nun starke Windböen, die im Laufe des Tages zunehmen sollen.

Die für Dienstag geplante Abnahme des Baugerüsts am Nordturm des Kölner Doms wird verschoben. Grund dafür sei starker Wind, sagte Domsprecher Markus Frädrich am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt jetzt schon relativ starke Böen am Dom.“ Im Laufe des Tages sollten diese noch wesentlich kräftiger werden. „Da ist es besser, zu verschieben, als mittendrin abbrechen zu müssen“, sagte Frädrich. „Sicherheit geht vor.“ Das Hängegerüst werde nun wahrscheinlich am Donnerstag oder Freitag abgenommen. Für die Gerüstabnahme steht ein Kran bereit, der bis auf eine Höhe von 124 Metern ausgefahren werden kann.