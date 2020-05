„Zoom-Bombing“ : Kölner Polizei warnt vor Hackern in Videoschalten

Kölner Polizei warnt vor Hackern in Videoschalten

Köln Kriminelle Hacker nutzen die während der Corona-Krise beliebt gewordenen Videokonferenzen aus, um vertrauliche Firmengeheimnisse auszuspionieren. So könnten Geschäftsstrategien oder Zahlungswege ausgespäht werden.

Vor der Masche warnte die Polizei Köln am Freitag. Auch in private Videogespräche könnten Hacker eintauchen, um Nutzer anschließend mit Tonaufnahmen oder Bildern zu erpressen. „Bisher sind aber nur vereinzelt Anzeigen reingekommen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.