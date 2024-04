Nachwuchs im Gehege Löwenbabys des Kölner Zoos erstmals im Außenbereich zu sehen

Mit jeweils rund 14 Kilogramm Gewicht seien die Jungtiere „proper und ausgesprochen fit“, teilte der Zoo mit. Nachdem sie die ersten Wochen nach ihrer Geburt in ihrer Wurfhöhle verbracht hatten, erkundigten sie die Außenanlage nun zunehmend mutiger, so der Zoo weiter. Demnach nehmen die drei noch immer beinahe ausschließlich Milch zu sich, fangen aber parallel auch an, sich für Fleisch zu interessieren.