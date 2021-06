Bedrohte Lemuren : Seltene Affenart zieht in Kölner Zoo ein

Köln Ein Sprung nach links, ein Hüpfer nach rechts: Im Kölner Zoo erkunden zwei neue Affen ihr Zuhause. „Ziggy“ und „Justa“ gehören zu der besonders seltenen und bedrohten Lemurenart der Coquerel-Sifakas.

Zum ersten Mal wird die Lemuren-Art nun in drei Zoos in Europa gezeigt, wie der Kölner Zoo am Dienstag mitteilte. Mit großen Augen und ihrem langen Schwanz sprangen die kleinen Affen in ihrem Gehege von Ast zu Ast.