Zoll am Flughafen Köln/Bonn : Falsche Handtaschen und Schuhe für 5,7 Millionen Euro beschlagnahmt

Gefälsche Waren am Flughafen Köln/Bonn. (Archivfoto) Foto: Zoll

Köln Seit dem Frühjahr gebe es eine regelrechte Fälschungsschwemme an Handtaschen und Schuhen aus Hongkong, erklärte der Zoll am Montag. Die beschlagnahmten Waren landen in der Verbrennung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gefälschte Luxushandtaschen und Designerschuhe im Gesamtwert von knapp 5,7 Millionen Euro hat der Zoll seit März am Flughafen Köln/Bonn beschlagnahmt. Seit dem Frühjahr gebe es eine regelrechte Fälschungsschwemme dieser Waren aus Hongkong, erklärte der Zoll am Montag. Es handele sich um Paketsendungen mit jeweils Dutzenden Produkten, sagte ein Sprecher. Knapp 1700 gefälschte Handtaschen mit Originalpreisen von bis zu 2400 Euro und mehr als 7000 Paar Schuhe seien sichergestellt worden.

Wer nachgemachte Luxuswaren einführe, müsse mit empfindlichen Abmahnungen durch die Originalhersteller rechnen, betonte der Zollsprecher. Die beschlagnahmten Handtaschen und Schuhe erreichten dabei nie einen Kunden - sie landen in der Müllverbrennungsanlage.

(chal/dpa)