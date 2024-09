Brandursache unklar Großeinsatz bei Feuer in Gärtnerei in Wesseling

In einer Gärtnerei in Wesseling im Rhein-Erft-Kreis ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und habe zur Sicherheit die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. Eine Person habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei weitere Anwohner hätten sich bei der Evakuierung leicht verletzt.