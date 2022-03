Ehemaliger Chef der Staatsanwaltschaft Düsseldorf : Falk Schnabel wird der neue Kölner Polizeipräsident

Köln Falk Schnabel wird neuer Polizeipräsident von Köln. Der ehemalige Chef der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und derzeitige Polizeipräsident in Münster wird seinen neue Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt antreten.

Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit. Der 52-jährige Schnabel tritt die Nachfolge von Uwe Jacob an, der Ende Januar in den Ruhestand getreten war.