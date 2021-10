Aufruf zum Freitagsgebet : Weiter keine Anträge auf Muezzin-Ruf in Köln - aber Diskussion

Köln In Köln können sich Moscheegemeinden seit neuestem um die Genehmigung eines Muezzin-Rufs bemühen. Bisher hat das noch niemand getan. Warnende Stimmen gibt es dennoch.

Bei der Stadt Köln sind auch nach einer Woche noch keine Anträge auf Genehmigung von Muezzin-Rufen eingegangen. Eine Sprecherin der Stadt sagte am Freitag, drei Moscheegemeinden hätten Interesse bekundet und Informationen eingeholt, aber noch keinen Antrag gestellt. Muezzin-Rufe können in Köln seit dem 8. Oktober beantragt werden.

Die Stadt Köln verweist bei ihrer Initiative auf die im Grundgesetz verbriefte Freiheit der Religionsausübung. Während in christlichen Kirchen die Glocken geläutet würden, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, seien es in den Moscheen muslimischer Glaubensgemeinschaften die Rufe des Muezzins, die diesen Zweck erfüllen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker erinnerte daran, dass viele Musliminnen und Muslime gebürtige Kölnerinnen und Kölner seien und fester Bestandteil der Stadtgesellschaft. „Wer das anzweifelt, stellt die Kölner Identität und unser friedliches Zusammenleben infrage“, sagte die parteilose Politikerin „Wenn wir in unserer Stadt neben dem Kirchengeläut auch den Ruf des Muezzins hören, zeigt das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und gelebt wird.“

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime (ZMD), Aiman Mazyek, begrüßte die Initiative. „Köln sendet damit ein Zeichen der Toleranz und der Vielfalt in die Welt“, sagte Mazyek. Der Muezzin-Ruf sei integraler Bestandteil des muslimischen Gebets und in vielen Ländern Europas oder auch in den USA schon lange eine Selbstverständlichkeit. Dieser Teil des Glaubens dürfe kein Bestandteil politischer Debatten sein, „sonst spielt man mit einer islamfeindlichen Klaviatur den Extremisten in die Hände“, warnte Mazyek.