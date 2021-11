Wegen Bauarbeiten : Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn rund um Köln ab Freitag

Köln Die Deutsche Bahn baut den „Knotenpunkt Köln“ weiter aus. Auf Reisende kommen in den kommenden Wochen deshalb Zugausfälle und Verspätungen zu. Vor Fahrtantritt sollten sie sich über ihre Verbindungen informieren.

Die Züge des Fernverkehrs werden an den Wochenenden und zeitweise auch an Werktagen über die rechte Rheinseite umgeleitet. Alle umgeleiteten ICE und IC halten nicht in Köln Hauptbahnhof, Bonn, Remagen und Andernach, sondern stattdessen in Köln Messe/Deutz und Bonn-Beuel. Die Reisezeiten verlängern sich den Angaben nach um bis zu 15 Minuten.