Verunglückte Satire-Aktion : Leiter des WDR-Kinderchors entschuldigt sich nach „Umweltsau“-Song

Köln Die Leitung des WDR-Kinderchors, der in einem Satirelied eine Oma als „Umweltsau“ besungen hat, hat den Vorwurf zurückgewiesen, die Kinder seien instrumentalisiert worden.

„Ich möchte mich als beteiligter Musiker bei allen entschuldigen, die sich trotz der Einordnung als Satire von uns persönlich angegriffen fühlen“, hieß es am Sonntag in einer Stellungnahme auf der Internetseite des Chores.

Zahlreiche Auftritte in Seniorenheimen dokumentierten die generationsübergreifende Arbeit der Kinderchors. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer allergrößten Respekt vor Seniorinnen und Senioren gezeigt. Diesen werden wir uns auch in Zukunft nicht nehmen lassen“, hieß es in der Erklärung.