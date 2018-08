Brunnen: Wasser für die Heinzelmännchen

Die Reliefs am Brunnen wurden durch Kopien ersetzt. Foto: Eppinger

Köln "2018 ist das Jahr der Brunnen. Von 86 Brunnen und Fontänen sprudeln jetzt 68. 2012 waren es noch 34", freut sich der Leiter des Grünflächenamtes, Manfred Kaune. Seit gestern fließt auch beim Heinzelmännchenbrunnen am Brauhaus Früh wieder das Wasser.

Die Brunnenreliefs waren so stark beschädigt, dass eine Restaurierung nicht mehr in Frage kam. Sie wurden durch Kopien ersetzt. Die Originale kommen jetzt ins Kölnische Stadtmuseum, wo schon das Original der Schneidersfrau steht, das schon vor vielen Jahren durch eine Kopie ersetzt worden war. Beim restlichen erhaltenen Brunnen, wurde die Fugen neu gemacht, Teile gereinigt und der Frostschutz verbessert. Die Kosten in Höhe von 180 000 Euro hat die Früh Brauerei als Sponsor übernommen.