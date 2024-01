Warnstreik von Verdi Köln/Bonn sagt fast drei Viertel der Flüge ab

Der Flughafen Köln/Bonn appellierte an Passagiere, sich Abflug bei der Airline oder dem Reiseveranstalter über den Status des Fluges zu informieren. An Airports anderer Bundesländer soll ebenfalls gestreikt werden, etwa in Frankfurt am Main. Für Köln/Bonn war der Beginn der Arbeitsniederlegungen schon für Mittwochabend um 21 Uhr vorgesehen, in Düsseldorf sollte es hingegen erst um Mitternacht losgehen. Die unterschiedliche Startzeit des Arbeitskampfes liegt daran, dass es in Köln/Bonn kein Nachtflugverbot gibt und daher nachts mehr Personal eingesetzt wird als in Düsseldorf, wo mitten in der Nacht keine Flugzeuge starten und landen dürfen.