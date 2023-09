Vergabe von Aufträgen bei Großereignissen Rechnungsprüfungsamt erhebt Vorwürfe gegen Stadt Köln

Der heutige Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) war seit Januar 2017 Stadtdirektor in Köln und Dezernent für Allgemeine Verwaltung, Ordnung und Recht in Köln; damit also auch zuständig für das Ordnungsamt. Zu dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes sagte er unserer Redaktion am Dienstag, dieser liege ihm nicht vor – und er gehe auch nicht davon aus, dass er in den weiteren Prozess zu dem Thema in Köln noch eingebunden wird. „Es handelt sich um Dinge, die auf der Ebene des jeweiligen Amtes passieren“, sagte er. „Wenn ein Vertrag geschlossen ist, dann wird er dort abgewickelt.“ Wenn dabei Dinge passierten, wie sie das Rechnungsprüfungsamt hier kritisiere, dann könne dies entweder an einem individuellen Fehlverhalten von Mitarbeitern liegen, oder es sei ein Anlass, Prozesse zu betrachten und zu optimieren.