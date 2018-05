Literatur : Vorverkauf für "Crime Cologne"

Martin Walker kommt schon im Vorfeld des Festivals. Foto: Einwanger

Köln Heute startet der Vorverkauf für das Krimifestival Crime Cologne, das vom 1. bis 7. Oktober in Köln stattfindet. Tickets für die zahlreichen Lesungen und Events lassen sich ab diesem Tag über Köln Ticket erwerben. Welche nationalen und internationalen Krimistars 2018 in die Domstadt kommen, wird über die Homepage des Festivals bekannt gegeben. Bereits zur Programmveröffentlichung setzt das Festival ein Highlight und holt für eine Warm-Up-Lesung einen Weltbestsellerautor nach Köln. Am 21. Mai feiert der schottische Krimistar Martin Walker im Rahmen der Crime Cologne ein Jubiläum und eine Premiere zugleich: Erstmals in Köln präsentiert er den zehnten Krimi aus seiner Périgord-Reihe um den Dorfgendarm Bruno.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

www.crime-cologne.de

(step)